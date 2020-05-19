Калужский завод Volkswagen перешел на четырехдневную рабочую неделю

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Калужский завод Volkswagen с 18 мая перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения количества заказов, сообщил во "ВКонтакте" межрегиональный профсоюз "Рабочая ассоциация" (МПРА). По данным организации, сокращенная неделя введена до конца года.

Завод не будет работать по пятницам.

В МПРА считают, что сокращенный график следует считать простоем по вине руководства предприятия и оплачивать полностью. По данным профсоюза, стопроцентную оплату компания обещает только до корпоративного отпуска, а затем сократит рабочим зарплату пропорционально неотработанному времени, так что их доходы снизятся на 10 000 рублей в месяц. В МПРА отмечают, что за счет сокращения оплачиваемого рабочего времени менеджмент предполагает избежать увольнений сотрудников.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями руководства предприятия.

Ранее профсоюз заявлял, что "Фольксваген Груп Рус" предложила рабочим на калужском заводе писать заявления об увольнении по собственному желанию. Сокращение штата планировалось по экономическим причинам, в частности, из-за упавшего спроса на автомобили.

Завод останавливал производство с 30 марта из-за нехватки компонентов, которые производятся в Европе. С 27 апреля предприятие частично возобновило работу.

Завод "Фольксваген Груп Рус" расположен в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод бензиновых двигателей. Там выпускают Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, максимальная производственная мощность - 225 000 автомобилей в год. Мощность калужского завода двигателей - 150 000 единиц в год.