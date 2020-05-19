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Рубль продолжил расти к доллару и евро на внешнем позитиве

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Курс рубля к доллару и евро растет на "Московской бирже" во вторник утромна позитивной динамике внешних рынков и растущей нефти.

Экономический кризис

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,4-72,53 рубля з адоллар. По итогам первой минуты доллар подешевел на 19,75 копейки, до 72,48 рубля. Евро подешевел на копейку, до 79,29 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 11,31 копейки к уровню закрытия понедельника, до 75,54 рубля.

Доллар при этом оказался на 49,98 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 34,78 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря позитиву на внешних рынках и дорожающей нефти. Увеличению интереса инвесторов к рисковым активам способствуют новости о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что начальный этап испытания вакцины против COVID-19 на людях дал положительные результаты.

В компании указали, что в ходе первой фазы клинических исследований, в которых участвуют 45 человек, вакцина mRNA-1273 показала себя как "в целом безопасная и хорошо переносимая".

Цены на нефть продолжают расти во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии до максимальных уровней с 11 марта. Рынок поддерживают улучшающиеся настроения трейдеров на фоне постепенного открытия экономик по всему миру, а также сигналы увеличения спроса при сокращении добычи.

К 10:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,63% - до $35,03 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 7,1%, до $34,81 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 2,92% - до $32,75 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на 8,1%, до $31,82 за баррель. Срок действия июньских контрактов на WTI истекает с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI подорожали к указанному времени на 1,01% - до $31,97 за баррель.

По данным источников Bloomberg, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональный "локдаун" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.

Московская биржа коронавирус Brent WTI Moderna США Китай

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