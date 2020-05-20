Дело калининградских врачей о смерти новорожденного рассмотрят присяжные

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд передал присяжным уголовное дело врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, которых обвиняют в убийстве недоношенного младенца ради фальсификации статистики. Как сообщила пресс-служба суда, о рассмотрении дела присяжными просила защита подсудимых.

Суд отберет заседателей на заседании 8 июня. Заседание будет также закрытым.

Елена Белая - и.о. главврача роддома №4, Элина Сушкевич - реаниматолог-анестезиолог перинатального центра. Обе находятся под домашним арестом. Им вменяют убийство малолетнего ребенка. Белую также обвиняют в превышении должностных полномочий. Они вину не признают. Дело получило широкий общественный резонанс, поэтому его передали в Москву в специализированный отдел СКР.

Следствие полагает, что в ноябре 2018 года в роддоме №4 родился недоношенный 700-граммовый ребенок. Белая решила его убить, чтобы плохая статистика не помешала ее утверждению в должности главврача, полагают следователи. Для этого она вызвала Сушкевич, и та ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния. Далее по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что плод умер до рождения, считают в СК.

Ранее сообщалось, что процесс по этому делу будет закрытым.