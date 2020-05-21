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Законопроект о расторжении договоров аренды в период пандемии прошел второе чтение

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о праве арендаторов досрочно расторгать договора аренды до 1 октября 2020 года. Это положение входит в пакет поправок о поддержке бизнеса в период пандемии (№ 953580-7), норма об аренде дорабатывалась накануне.

Экономический кризис

В нынешней редакции законопроект прописывает право мелкого и среднего бизнеса, работающего в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии, потребовать уменьшения арендной платы на срок до одного года, в случае если договор аренды был заключен до решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории региона.

Если стороны не договорятся за две недели, у арендатора появится право не позднее 1 октября 2020 года разорвать договор об аренде без штрафных санкций.

При этом убытки в виде упущенной выгоды, убытки при прекращении договора, связанные исключительно с досрочным расторжением договора аренды с арендатора не взимаются. Обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором аренды и уплачен арендодателю, арендатору не вернут.

Представляя окончательный текст, председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров заметил, что, со слов экспертов, под действие закона попадали и лизинговые платежи по самолетам, пароходам: "Нефтяные вышки, кстати, тоже попадали под этот законопроект".

В новой редакции законопроект очерчивает, о каком конкретно имуществе идет речь: договора аренды в отношении зданий, сооружений, нежилых помещений или их частей, используемых в целях осуществления этим арендатором указанной деятельности.

Госдума Андрей Макаров правительство коронавирус

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