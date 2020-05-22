Дума утвердила закон о досрочном расторжении договоров аренды из-за коронавируса

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о праве арендаторов недвижимости из числа мелкого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года.

Документ входит пакет поправок о поддержке бизнеса в период пандемии (№953580-7), норма об аренде дорабатывалась и менялась несколько раз за время обсуждения документа в Госдуме.

Сначала предполагалось, что все арендаторы, добросовестно платившие арендную плату и чья выручка после начала пандемии упала более чем на 50%, смогут в одностороннем порядке без каких-либо санкций и с возвратом обеспечительного платежа отказаться до договора аренды. Это не понравилось владельцам торговых центров. В итоге ко второму, основному, чтению ряд норм законопроекта был смягчен в пользу арендодателей.

По этому закону, не все арендаторы, а только субъекты малого или среднего предпринимательства (МСП), работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, вправе потребовать уменьшения арендной платы на срок до одного года в том случае, если договор аренды был заключен до решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории региона.

Принятый закон очерчивает, о каком имуществе идет речь: это договоры аренды в отношении зданий, сооружений, нежилых помещений или их частей, используемых в целях осуществления этим арендатором указанной деятельности.

В случае недостижения соглашения между арендатором и арендодателем об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 года отказаться от договора аренды.

При этом убытки в виде упущенной выгоды, убытки при прекращении договора, связанные исключительно с досрочным расторжением договора аренды, с арендатора не взимаются. Обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором аренды и уплачен арендодателю, возврату арендатору не подлежит.