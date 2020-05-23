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Глава АСИ заявила, что из-за норм Роспотребнадзора ряду предприятий лучше не открываться

Предпринимателям следует "единым фронтом" настаивать на упрощении требований к предпринимателям, считают в АСИ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Бизнесу необходимо настаивать на упрощении требований и норм к предпринимателям из-за ситуации с COVID-19, заявила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ходе онлайн-совещания, посвященного подготовке очередного ежегодного доклада уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"Надо согласованно, единым фронтом говорить об упрощении всех требований и норм к предпринимателям. Эта работа сейчас законсервирована, мы не видим движения в сторону бизнеса", - приводит слова Чупшевой пресс-служба бизнес-омбудсмена.

По ее словам, в настоящее время требования Роспотребнадзора таковы, что ряду предприятий лучше и не открываться.

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"Роспотребнадзор ужесточает требования и закручивает гайки. Если вчитываться в его требования к рестораторам и гостиницам - лучше сразу не открываться. Выполнение требований так, как они сформированы, будет стоить предприятиям сотни тысяч рублей в месяц. Поэтому очень важно, чтобы все подобные документы проходили предварительное согласование с предпринимателями из отрасли", - отметила глава АСИ.

Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в свою очередь призвал к более тесной координации между деловыми объединениями, которая привела бы к реализации системных мер по реформе экономики.

"Все знают о том, что каждое из деловых объединений уже не раз выступало с собственными оценками той ситуации, в которой мы оказались, и предложениями по выходу из нее. Правительство сейчас готовит сводный план восстановления экономики. Мы с интересом с ним познакомимся, сопоставим с собственным видением, посмотрим, все ли будет учтено", - сказал Шохин.

По его словам, предложения, которые не войдут в правительственный план, предприниматели намерены передать президенту через институт уполномоченного.

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В одной из школ филиппинской Манилы прошел "кибер-выпускной". Эффекта присутствия организаторы добились с помощью 179 планшетов, к которым выпускники подключились во время онлайн-церемонии. Трансляцию вели в прямом эфире на Facebook.
АСИ Роспотребнадзор Коронавирус

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