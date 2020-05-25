Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:44Заразились
на 25.05В России 353 427+8 946В мире 5 407 613+97 251

Хабаровский губернатор пригрозил закрывать магазины на месяц за отсутствие масок

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал закрывать на месяц торговые точки и отзывать лицензии у транспортных компаний за нарушения требований масочного режима и социального дистанцирования. Правительство региона обдумывает активизацию проверок и патрулирования.

Пандемия коронавируса

"Составили протокол и на комиссию. А мы разберемся здесь, быстро и эффективно. На месяц закроем и все. И все будут в масках. (...) Автобусы переполненные ходят, и все без масок. Я не думаю, что никто не хочет выходить на городские маршруты. Думаю, что три-четыре перевозчика лишить лицензии, то найдутся желающие ездить по городу", - сказал он на заседании регионального оперативного штаба.

Чиновники сошлись во мнении, что рост заражения коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае спровоцирован во многом и тем, что люди перестали соблюдать установленные на время ограничений правила.

Анализ ситуации показал, что в регионе "все только начинается" и эпидемия не достигла "не то что плато", но и пика, отметил губернатор.

По данным специалистов, в крае за последнюю неделю в сутки выявляют не менее 60 человек с коронавирусной инфекцией. На 25 мая зафиксировано было подтверждено 1 633 случаев заражения, 10 заболевших умерли.

Представители Роспотребназдора на заседании заявили, что вирус распространяется из-за несоблюдения элементарных правил профилактики - люди не носят маски и не обрабатывают руки антисептиком. По их словам, одни эти меры способны снизить заражение на 30-40%. В противном случае, больницы края могут не справиться с нагрузкой.

Чуть больше 30% случаев выявленных заражений приходятся на семейные очаги, еще 7-8% - на заражения от знакомых, 20% - на рабочих местах: "это тесный контакт, кабинет, коридор, общая бытовая комната, чай попили", перечислила главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 25 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Хабаровск Хабаровский край Сергей Фургал коронавирус Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

Расходы бюджета РФ на здравоохранение и соцполитику в апреле взлетели в 1,7 раза

Рогозин счел, что ответственность доставки людей на МКС не стоит оплаты за нее

Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны

Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны

В "Роскосмосе" приступили к разработке пилотируемого орбитального самолета

"Аэрофлот" решил начать восстанавливать перевозки с июня

"Аэрофлот" решил начать восстанавливать перевозки с июня
Пандемия коронавируса

Коэффициент распространения коронавируса в РФ поднялся до порогового значения 1,0

Коэффициент распространения коронавируса в РФ поднялся до порогового значения 1,0

Правозащитники создали карту респираторных заболеваний в колониях и СИЗО России

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом
Экономический кризис

Ритейлеры значительно сократили число точек продаж в опустевших торговых центрах

Ритейлеры значительно сократили число точек продаж в опустевших торговых центрах

Больше 10 тысяч бизнесменов с начала года пожаловались на несправедливое уголовное преследование

Больше 10 тысяч бизнесменов с начала года пожаловались на несправедливое уголовное преследование
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');