Хабаровский губернатор пригрозил закрывать магазины на месяц за отсутствие масок

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал закрывать на месяц торговые точки и отзывать лицензии у транспортных компаний за нарушения требований масочного режима и социального дистанцирования. Правительство региона обдумывает активизацию проверок и патрулирования.

"Составили протокол и на комиссию. А мы разберемся здесь, быстро и эффективно. На месяц закроем и все. И все будут в масках. (...) Автобусы переполненные ходят, и все без масок. Я не думаю, что никто не хочет выходить на городские маршруты. Думаю, что три-четыре перевозчика лишить лицензии, то найдутся желающие ездить по городу", - сказал он на заседании регионального оперативного штаба.

Чиновники сошлись во мнении, что рост заражения коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае спровоцирован во многом и тем, что люди перестали соблюдать установленные на время ограничений правила.

Анализ ситуации показал, что в регионе "все только начинается" и эпидемия не достигла "не то что плато", но и пика, отметил губернатор.

По данным специалистов, в крае за последнюю неделю в сутки выявляют не менее 60 человек с коронавирусной инфекцией. На 25 мая зафиксировано было подтверждено 1 633 случаев заражения, 10 заболевших умерли.

Представители Роспотребназдора на заседании заявили, что вирус распространяется из-за несоблюдения элементарных правил профилактики - люди не носят маски и не обрабатывают руки антисептиком. По их словам, одни эти меры способны снизить заражение на 30-40%. В противном случае, больницы края могут не справиться с нагрузкой.

Чуть больше 30% случаев выявленных заражений приходятся на семейные очаги, еще 7-8% - на заражения от знакомых, 20% - на рабочих местах: "это тесный контакт, кабинет, коридор, общая бытовая комната, чай попили", перечислила главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева.