Горизбирком Петербурга готов внедрять электронное голосование

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Председатель горзибркома Петербурга Виктор Миненко не видит препятствий для начала внедрения в городе системы электронного голосования, сообщили в пресс-службе комиссии.

Чиновник отметил, что в городе "высокообразованные и технически грамотные" избиратели и члены избиркомов, а также развитая информационная инфраструктура.

Внедрить новую систему комиссии предложила городская Общественная палата. "Поскольку необходимо досконально учесть предложения и замечания, она сможет стать хорошей базой для разработки системы и ее широкого обсуждения", - отметил Миненко.

"Естественно, обратиться в ЦИК России с предложением о применении дистанционного электронного голосования в Санкт-Петербурге мы сможем только после того, как убедимся, что разработанная система соответствует всем требованиям закона, достаточно защищена и удобна в использовании для избирателей. Уверен, что Санкт-Петербургу такая задача по плечу", - подчеркнул глава Горизбиркома.

25 мая на сайте Смольного прошло электронное голосование по оценке системы дистанционного обучения школьников. В горизбиркоме пообещали оценить, "насколько предложенная система соответствует ключевым принципам избирательного процесса: прозрачности и открытости, свободе и добровольности, соблюдению избирательных прав граждан".

Ранее в мае вступил в силу закон, разрешающий проводить дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней.

24 мая председтель ЦИК Элла Памфилова сказала, что в ходе голосования по поправкам в Конституцию электронное голосование могут ввести только в трех-четырех регионах и только на основе примененной ранее "московской" технологии".