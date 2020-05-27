Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
на 27.05В России 370 680+8 338В мире 5 589 626+94 565

Горизбирком Петербурга готов внедрять электронное голосование

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Председатель горзибркома Петербурга Виктор Миненко не видит препятствий для начала внедрения в городе системы электронного голосования, сообщили в пресс-службе комиссии.

Чиновник отметил, что в городе "высокообразованные и технически грамотные" избиратели и члены избиркомов, а также развитая информационная инфраструктура.

Внедрить новую систему комиссии предложила городская Общественная палата. "Поскольку необходимо досконально учесть предложения и замечания, она сможет стать хорошей базой для разработки системы и ее широкого обсуждения", - отметил Миненко.

"Естественно, обратиться в ЦИК России с предложением о применении дистанционного электронного голосования в Санкт-Петербурге мы сможем только после того, как убедимся, что разработанная система соответствует всем требованиям закона, достаточно защищена и удобна в использовании для избирателей. Уверен, что Санкт-Петербургу такая задача по плечу", - подчеркнул глава Горизбиркома.

25 мая на сайте Смольного прошло электронное голосование по оценке системы дистанционного обучения школьников. В горизбиркоме пообещали оценить, "насколько предложенная система соответствует ключевым принципам избирательного процесса: прозрачности и открытости, свободе и добровольности, соблюдению избирательных прав граждан".

Ранее в мае вступил в силу закон, разрешающий проводить дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней.

24 мая председтель ЦИК Элла Памфилова сказала, что в ходе голосования по поправкам в Конституцию электронное голосование могут ввести только в трех-четырех регионах и только на основе примененной ранее "московской" технологии".

Петербург Горизбирком Петербурга Виктор Миненко ЦИК Элла Памфилова

Новости по теме

Новости

Курортный сбор в Сочи и в других городах Кубани обнулили до конца 2020 года

Курортный сбор в Сочи и в других городах Кубани обнулили до конца 2020 года

В Думе предложили отменить комиссию при оплате ЖКХ только для социально уязвимых людей

Экс-офицеров ФСБ обвинили в подбрасывании подозреваемым килограммов золота и серебра

Экс-офицеров ФСБ обвинили в подбрасывании подозреваемым килограммов золота и серебра
Пандемия коронавируса

МВД пообещало не наказывать жертв домашнего насилия за нарушение самоизоляции

В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 338 человек

В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 338 человек

Чиновники связали обрушение балконов в Петербурге с нарушением гидроизооляции

Чиновники связали обрушение балконов в Петербурге с нарушением гидроизооляции
Пандемия коронавируса

Онищенко не увидел эпидемических рисков на параде в Москве в летнюю жару

Верховный суд вернул бывшему главе Чувашии исковое требование о соцгарантиях

Верховный суд вернул бывшему главе Чувашии исковое требование о соцгарантиях

Запрещен в служении священник, проклявший тех, кто закрывает храмы

Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');