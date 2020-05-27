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В Петербурге скончалась беременная иностранка с коронавирусом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Беременная женщина с COVID-19 скончалась в Боткинской инфекционной больнице Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по здравоохранению в среду.

"Беременная женщина в возрасте 34 лет, иностранная гражданка, находилась на последних сроках. И мать, и ребенок погибли", - уточнил собеседник агентства.

Женщина скончалась в Боткинской больнице 21 мая. У погибшей был подтвержден COVID-19 с тяжелым течением вирусной пневмонии, отметили в пресс-службе.

"Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после получения результатов патологоанатомического исследования", - добавил собеседник "Интерфакса".

В середине апреля сообщалось о смерти 27-летней беременной жительницы Дагестана, зараженной коронавирусом.

Петербург Боткинская больница Коронавирус

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