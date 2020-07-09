Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности. Решение принято в связи со смертью заявителя, передает корреспондент "Интерфакса".

Представитель Игнатьева ходатайствовал о замене истца - на вдову экс-губернатора Ларису Игнатьеву как правопреемника, но суд это ходатайство отклонил.

После заседания адвокат сказал, что, вероятно, обжалует решение ВС, чтобы восстановить репутационные потери Игнатьева.

Ранее суд привлек в качестве административного ответчика президента России.

Игнатьев руководил Чувашией с лета 2010 года, всего более девяти лет. В конце января 2020 года он был исключен из "Единой России", а затем отправлен президентом в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Перед этим скандалы вызвали два инцидента с чиновником: сначала он высказал мнение, что надо "мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". А затем на церемонии передачи МЧС новых пожарных машин Игнатьев заставил офицера подпрыгнуть за ключами от новой техники.

В конце мая Игнатьев оспорил в Верховном суде указ Владимира Путина о своей отставке. В июне бывший губернатор заболел, а 18 июня стало известно, что он умер от коронавирусной инфекции.