Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:27Заразились
на 09.07В России 707 301+6 509В мире 12 041 480+211 878

Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности. Решение принято в связи со смертью заявителя, передает корреспондент "Интерфакса".

Представитель Игнатьева ходатайствовал о замене истца - на вдову экс-губернатора Ларису Игнатьеву как правопреемника, но суд это ходатайство отклонил.

После заседания адвокат сказал, что, вероятно, обжалует решение ВС, чтобы восстановить репутационные потери Игнатьева.

Ранее суд привлек в качестве административного ответчика президента России.

Игнатьев руководил Чувашией с лета 2010 года, всего более девяти лет. В конце января 2020 года он был исключен из "Единой России", а затем отправлен президентом в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Перед этим скандалы вызвали два инцидента с чиновником: сначала он высказал мнение, что надо "мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". А затем на церемонии передачи МЧС новых пожарных машин Игнатьев заставил офицера подпрыгнуть за ключами от новой техники.

В конце мая Игнатьев оспорил в Верховном суде указ Владимира Путина о своей отставке. В июне бывший губернатор заболел, а 18 июня стало известно, что он умер от коронавирусной инфекции.

Михаил Игнатьев Чувашия Владимир Путин Верховный суд МЧС Лариса Игнатьева коронавирус

Новости по теме

Новости
Дело "Седьмой студии"

Четверть россиян считают обоснованным уголовное преследование Серебренникова

Жириновский выразил возмущение жестким задержанием губернатора Фургала

Spotify начнет работу в России с 15 июля

Spotify начнет работу в России с 15 июля

Показания на Фургала как организатора убийств дали соучастники, свидетели и потерпевшие

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Delivery Club поменяет контроль за подрядчиками после скандала с задержками зарплат курьерам

Володин предложил пересмотреть межгосударственные соглашения 90-х годов

Володин предложил пересмотреть межгосударственные соглашения 90-х годов

В Госдуме заявили, что МВД знало о связи Фургала с преступным сообществом с 90-х годов

В Москве задержан директор "Открытой России" Андрей Пивоваров

Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 6 509 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 6 509 случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');