Верховный суд вернул бывшему главе Чувашии исковое требование о соцгарантиях

Оказалось, что бывший чиновник не только оспорил отставку, но и решил добиться права на дополнительные соцгарантии

Фото: Георгий Андреев/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России частично вернул иск бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, который решил оспорить свою отставку.

Ему вернули "административное исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Игнатьев просит ВС признать незаконным президентский указ в части его отстранении от должности. Также он просит обязать Владимира Путина внести в указ поправки о том, что за время работы главой Чувашии он частично потерял трудоспособность и поэтому имеет право на дополнительные социальные и иные гарантии, предусмотренные нормативными правовыми актами.

В части установления трудоспособности и предоставления соцгарантий суд признал требования неподсудными и решил их не рассматривать: "Исходя из положений Гражданского процессуального кодекса РФ, исковые дела с участием граждан, организаций, органов госвласти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных и иных правоотношений, рассматриваются районными судами в порядке гражданского судопроизводства".

Президент Владимир Путин 29 января отправил главу региона в отставку в связи с утратой доверия. Перед этим два инцидента с участием Игнатьева вызвали недовольство и широкий общественный резонанс. 28 января президиум Генсовета "Единой России" исключил Игнатьева из партии.

26 мая стало известно, что Игнатьев 20 мая оспорил в суде президентский указ о своей отставке. Верховный суд начнет рассматривать его иск 30 июня. Владимир Путин заявлен административным ответчиком по иску.

Незадолго до отставки Игнатьеву пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров из других регионов, которые "хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю, о чем и о ком". После критики он заявил, что его слова "передернули". В конце января Игнатьев на официальной церемонии вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.