KFC разработала план постепенного открытия ресторанов в РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сеть предприятий быстрого обслуживания KFC готовится к ослаблению и снятию части ограничительных мер в России.

Компания разработала план постепенного открытия ресторанов и восстановления полномасштабной работы, главным приоритетом останется обеспечение безопасности сотрудников и гостей, сказала генеральный директор KFC в России Раиса Полякова, процитированная в сообщении компании.

Сеть дополнила список мер по обеспечению безопасности потребителей и сотрудников в своих заведениях. В частности, в общих залах ресторанов и на стульях будут размещены специальные информационные знаки, предупреждающие посетителей о необходимости соблюдения дистанции в 1,5 метра. На полу в зоне касс ресторана и в зоне касс на фудкортах будет нанесена специальная разметка о необходимости придерживаться дистанции в 2 метра.

Все заказы будут по-прежнему собираться в бумажных пакетах, без подносов. Рестораны сети продолжат придерживаться стандартов бесконтактного обслуживания, заказа и оплаты. Сохранится усиленная частота уборки и санитарной обработки всех помещений.

В числе других мер - обязательно ношение масок и перчаток для всех сотрудников ресторана.

Сеть KFC в России объединяет более 930 заведений. KFC - подразделение компании Yum! Brands, Inc. Компания специализируется на блюдах из курицы. Сеть объединяет более 23 тыс. ресторанах в 140 странах.

В марте сообщалось, что сеть ресторанов KFC в России в рамках профилактики коронавируса перешла на формат заказов "на вынос". В том же месяце стало известно, что ритейлер "Магнит" временно примет на работу сотрудников сетей Burger King и KFC, когда они закроются.