Более 20 воспитанников и сотрудников орловского дома ребенка заразились COVID-19

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Следователи ведут проверку по факту массового заражения малолетних и сотрудников в специализированном доме ребенка в Орловской области коронавирусной инфекцией, сообщает в субботу Следственное управление СКР по региону.

"В ходе проведенных первоначальных проверочных мероприятий установлено, что все 39 малолетних воспитанников учреждения лабораторно обследованы на COVID-19. По результатам исследования у 10 воспитанников обнаружена новая коронавирусная инфекция. Среди сотрудников также имеются инфицированные COVID-19, более 10 человек", - рассказали в СКР.

Заболевшие дети находятся на стационарном лечении.

Следователи анализируют документацию детского учреждения и контролирующих органов, опрашивают сотрудников.

Ранее в субботу оперштаб сообщал, что за последние сутки в России зарегистрировано 8 952 новых зараженных COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом по всей стране достигло 396 575.