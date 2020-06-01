Столики в кафе и ресторанах разместят на расстоянии в 1,5 метра друг от друга

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендует кафе и ресторанам установить столики на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, контролировать температуру и самочувствие персонала и тщательно мыть посуду.

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник. Открыться общепит сможет тогда, когда разрешат региональные власти. Рестораны и кафе в России закрыли в конце марта в рамках борьбы с коронавирусом.

Согласно документу, в кафе и ресторанах организуют "входной фильтр" для сотрудников: перед началом рабочего дня им измерят температуру, уточнят их самочувствие и спросят, не болен ли кто-то у них дома, не было ли контактов с заболевшими.

На работе сотрудники будут находиться в масках, причем кафе должно создать запас средств индивидуальной защиты; повторное использование одноразовых масок и уже увлажнившихся масок не допускается. На входе в кафе должны установить дозаторы с антисептиками или антисептические салфетки.

Роспотребнадзор предъявляет повышенные требования к посуде. Ведомство не допускает использование посуды со сколами и трещинами, отбитыми краями, деформированной и поврежденной эмалью. Мыть столовые приборы и посуду рекомендуется в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме.

Если такой машины нет, то посуду можно мыть руками, но с обработкой дезинфицирующими средствами. Отмечается, что, если посудомоечная машина вышла из строя, а условий для того, чтобы мыть посуду руками, нет, тогда предприятию нужно организовать питание из пластиковой посуды.

Предыдущую версию рекомендаций по организации работы общепита в условиях пандемии коронавируса Роспотребнадзор представлял в апреле. Тогда в документе отмечалось, что при стойкой тенденции к снижении заражаемости в регионе общепиту разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1-2 метра.

"Хороший, адекватный документ" - мнение рестораторов о рекомендациях Роспотребнадзора

По словам владельца холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл "Депо Москва", "Чайхона N1") Алексея Васильчука, рекомендации Роспотребнадзор готовил вместе с бизнесом, и в них были учтены пожелания отрасли. "Это такой первый опыт, когда мы услышали друг друга", - сказал Васильчук "Интерфаксу" в понедельник.

Он добавил, что посетители в ресторанах не должны будут носить маски - согласно рекомендациям, социальной дистанции должно быть достаточно. Для ресторанов это важное решение. "Ресторан - это про атмосферу", - отметил Васильчук.

Также решено было отказаться от идеи устанавливать прозрачные барьеры, чтобы отгородить посетителей: как пояснил собеседник агентства, такое решение было бы слишком накладным для бизнеса.

В свою очередь, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), владелец сети ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов отметил, что рекомендаций ждали в регионах. По его словам, региональные власти начали готовить собственные нормативные документы для открытия общепита, зачастую невыполнимые для бизнеса.

"Федеральный документ был очень нужен, чтобы эти правила не применялись", - сказал Миронов. Ресторатор также высоко оценил рекомендации в целом, назвав их адекватными и выполнимыми. "Хороший, адекватный документ, абсолютно выполнимый и реализуемый", - добавил собеседник агентства.