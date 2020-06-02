Совфед поддержал закон о признании результатов школьных экзаменов равносильными ЕГЭ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации во вторник одобрил закон, дающий правительству РФ право в текущем году принимать решение о признании результатов промежуточной аттестации старшеклассников в качестве государственной итоговой аттестации.

Эта норма входит в числе прочих в закон (953580-7) о принятии неотложных мер для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Правительство РФ наделяется правом определять особенности проведения государственной итоговой аттестации и вступительных экзаменов при приеме в бакалавриат и специалитет. Среди таких особенностей - "возможность признания результатов промежуточной аттестации в качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования".

Кроме того, правительству предоставляются полномочия по распределению вузами дополнительных бюджетных мест, предоставляемых за счет федерального бюджета.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Единый государственный экзамен по всей России начнется 29 июня, его будут сдавать только те, кто собирается в этом году поступать в вузы. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, приемная кампания в высшие учебные заведения начнется уже в июле, начало учебного года переносить пока не планируют.