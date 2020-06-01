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Московские храмы откроются для прихожан 6 июня

Московские храмы откроются для прихожан 6 июня
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - По благословению патриарха Кирилла 6 июня, накануне праздника Троицы, храмы Москвы откроются для прихожан спустя почти два месяца карантина.

Как сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе, храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове будут открыты уже со 2 июня.

Столичные храмы были закрыты для прихожан с начала Страстной седмицы, 13 апреля по благословению патриарха и рекомендации санитарных властей Москвы. С тех пор богослужения в них проходили только в присутствии духовенства.

Отмечается, что доступ прихожан в храмы со дня открытия будет обеспечен с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, в том числе социальной дистанции во время богослужений из расчета один человек на четыре квадратных метра.

Принятию решения патриархом Кириллом об открытии храмов предшествовало обсуждение текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в городе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

В Москве с 1 июня начался очередной этап смягчения ограничений в связи с коронавирусом. В частности, открываются непродовольственные магазины и некоторые бытовые сервисы. Также москвичам разрешили выходить на прогулки, но пока по расписанию. Пропускная система сохраняется до 14 июня.

РПЦ

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