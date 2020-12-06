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Бывший гендиректор "Нижегородского авиационного общества" умер в СИЗО

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Столичное управление ФСИН сообщает о смерти фигуранта дела о взятке, бывшего гендиректора ООО "Нижегородское авиационное общество" (НАО) Василия Клепалова в СИЗО-2 Москвы, проводится проверка.

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По данным УФСИН, в воскресенье в этом СИЗО умер обвиняемый по ст. 291 УК РФ, которому после обращения к медицинскому работнику учреждения была вызвана бригада неотложной медицинской помощи. Спасти мужчину не удалось. Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

По данным столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), речь идет о Клепалове.

В УФСИН также сообщили, что умерший состоял на диспансерном учете с хроническими заболеваниями.

Клепалов, а также начальник отдела Минпромторга Ризван Гайрбеков были арестованы в минувшем июне по делу о взятке в размере 2 млн рублей. На аналогичный период заключен под домашний арест замначальника управления ФСВТС Сергей Гармаш. Клепалов, Гармаш и Гайрбеков были задержаны в рамках уголовного дела о даче и получении взятки (ст. ст. 290 и 291 УК РФ).

Василий Клепалов

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