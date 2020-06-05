Суд отказался арестовывать замгендиректора регистраторской компании "НРК Р.О.С.Т."

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд отказал следователю МВД в аресте замгендиректора одной из крупнейших в России регистраторских компаний "НРК Р.О.С.Т." Михаила Недельского, сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. Его освободили.

МВД предъявило Недельскому обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Официальные источники подробности уголовного дела не раскрывают. О его задержании стало известно ранее в пятницу.

По данным источника "Интерфакса", дело связано с событиями 2012 года, когда Недельский был гендиректором регистраторского общества "Статус". А само уголовное дело МВД возбудило в 2020 году. Если вина Недельского будет доказана, ему грозит наказание до 10 лет заключения со штрафом до 1 млн рублей.

Недельский был гендиректором "Статуса" с 2000 по 2017 год, а также входил в состав Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка, в состав Совета саморегулируемой организации "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА) по регистраторской деятельности.

В "НРК Р.О.С.Т." он работает с ноября 2017 года. Также он является зампредседателя Комитета пользователей услуг Национального расчетного депозитария.