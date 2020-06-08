Что произошло за день: понедельник, 8 июня

Отмена самоизоляции в Москве, смягчение ограничений на выезд из России и клад на $1 млн, который искали 10 лет

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Для россиян смягчили ограничения на выезд за рубеж. Покидать страну можно для поездки к родственникам, на работу, учебу и лечение. Иностранцы также могут попасть в Россию для лечения и ухода за близкими родственниками, опекунами и попечителями. Распоряжение уже вступило в силу.

- В Москве с 9 июня отменяются режим самоизоляции, пропускная система и график прогулок. Уже завтра начнут работать парикмахерские и салоны красоты, с 16 июня - музеи и выставки, летние веранды, с 23 июня - фитнес-клубы, бассейны и помещения кафе, станут доступны лавочки на улицах и детские площадки. При этом маску и перчатки носить по-прежнему обязательно.

- В России коронавирус диагностирован еще у 8 985 человек. За сутки умерли 112 пациентов, выздоровели 3 957 человек. Таким образом, активных случаев болезни в России порядка 240 тысяч.

- Внутренний туризм в России возобновится с 1 июля. О готовности страны к постепенному открытию курортного сезона заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Июнь отведен на подготовку инфраструктуры. Между тем в Минтрансе РФ заявили, что возобновление международных перелетов будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с туризмом внутри страны.

- В Заполярье произошел разлив 10 тонн нефти из аварийной скважины. Авария произошла в Ненецком автономном округе из-за разгерметизации скважины Дюсушевского месторождения.

- Неизвестный кладоискатель нашел сокровища стоимостью $1 млн, спрятанные коллекционером Форрестом Фенном. Сундук с кладом был обнаружен в Скалистых горах в США, энтузиасты искали его на протяжении 10 лет. Фенн ранее рассказывал, что спрятал драгоценности, чтобы дать людям шанс почувствовать себя охотниками за сокровищами.