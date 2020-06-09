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РСТ предупредил о возможном скачке цен на туры по России в 1,5-2 раза из-за пандемии

РСТ предупредил о возможном скачке цен на туры по России в 1,5-2 раза из-за пандемии
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Связанные с пандемией ограничения будут мешать восстановлению туризма в России, цены за туры могут вырасти в полтора-два раза, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Сообщение вице-премьера Дмитрия Чернышенко о возобновлении с 1 июля межрегиональных турпоездок туроператоров, с одной стороны, порадовало, а с другой - вызвало немало вопросов по организации этого процесса. Например, когда откроются пляжи, гостиницы, музеи?", - сказала она.

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Тюрина отметила, что россиян, прежде всего, интересует юг и море, и если этот сегмент в ближайшее время не будет полностью открыт, люди самостоятельно поедут в частный сектор.

"Самое разумное - с 1 июля открыть все пляжи и гостиницы и следить за эпидемиологической обстановкой. Тогда в августе-сентябре турпоток наладится. Что касается экскурсионных поездок, к примеру, на Байкал, Алтай, Камчатку, то они всегда стоили дорого, и сейчас перелеты дешевыми не станут. Если внутренний туризм по итогам года и вырастет, то не более чем на 10%", - считает эксперт.

По ее мнению, восстановлению туризма, в частности, будут мешать требования по соблюдению социальной дистанции. "Непонятно, как возить и кормить групповых туристов. Если в группе 40 человек - придется ходить в кафе и музеи в несколько заходов? Но это выльется в дополнительные расходы, тур подорожает в полтора-два раза. И кто тогда поедет?", - замечает Тюрина. Также, добавила она, имеет значение, сохранятся ли для туристов справки об отсутствии коронавируса.

По словам Тюриной, до тех пор, пока в Москве и в регионах не появятся синхронные решения по открытию туристических объектов и требованиям Роспотребнадзора, турбизнес не сможет начать нормальную работу.

"Многие соскучились по путешествиям, но и экономическое положение пошатнулось. Те, кто привык ездить по Италии, вряд ли поедут даже по Золотому кольцу, на эти туры цены соизмеримые. Россия, конечно, берет национальным колоритом - та же Камчатка, Алтай, но это уже другие деньги. А в Москву, например, до зимы ехать опасаются", - отметила она.

Заявления Чернышенко и Мишустина по поводу туризма

В понедельник, 8 июня, зампред правительства Дмитрий Чернышенко заявил на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, что туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает для межрегионального туризма с 1 июля.

Он отметил, что в правительстве видят огромный потенциал для развития путешествий в соседние регионы. Прежде всего, это города Золотого кольца, Поволжья, Северо-Запад России.

Мишустин в свою очередь объявил, что страна готова к постепенному открытию курортного сезона. "С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений", - сообщил премьер.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января – 09 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Ирина Тюрина РСТ Дмитрий Чернышенко Коронавирус

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