Памфилова призвала не публиковать частных мнений на сайте для электронного голосования по Конституции

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала избирательные комиссии Москвы и Нижегородской области, где пройдет электронное голосование по поправкам в Конституцию, следить, чтобы на сайте голосования не было лишней информации.

"Коллеги, не пытайтесь дублировать в своем масштабе наш специальный агрегатор конституция2020.рф, на котором вся информация собирается. У сайта 2020og.ru совершенно другая функция, очень узкая. Были замечания специалистов и экспертов, мы убрали лишнее, то, что вчера было. Это фактически как ящик для голосования. Это электронная урна, у сайта чисто техническая функция", - сказала она.

Ранее операторы сайта удалили с него мнения артистов, агитировавших голосовать за поправки.

Участники кампании "Нет!", которые добиваются права агитировать против поправок и которым заявили, что законодательством предусмотрено только информирование об их сути и о голосовании, ранее пожаловались в ЦИК на сайт 2020og.ru. По их словам, там содержатся агитационные материалы.

Комментируя эти утверждения, Памфилова заявила, что ЦИК не агитирует за какие-либо поправки, тогда как в соцсетях можно найти агитацию против поправок "на грани вранья и фола".