Предполагаемый организатор задержания Голунова не стал сдавать образцы почерка

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Предполагаемый организатор задержания журналиста Ивана Голунова, бывший полицейский Игорь Ляховец отказался предоставить образцы для почерковедческой экспертизы.

"Ляховец отказался сдавать образцы своей подписи", - сообщил "Интерфаксу" Голунов после семичасовой очной ставки с обвиняемым в среду.

Он отметил, что также отказался сдавать свои образцы другой обвиняемый - бывший сотрудник УВД по ЗАО Роман Феофанов.

В свою очередь адвокат Ляховца Алексей Коврижкин заявил "Интерфаксу", что экспертиза почерка Ляховца все равно будет проведена по "свободным образцам" (рукописи (подписи), выполненные лицом вне связи с делом, по которому проводится экспертиза, до его возникновения - ИФ), а не по экспериментальным.

Как сообщал "Интерфаксу" ранее осведомлённый источник, следствие назначило почерковедческую экспертизу, поскольку один из обвиняемых - Акбар Сергалиев отказался от подписи под одним из рапортов об обнаружении признаков преступления по факту изъятия наркотиков у Голунова. Следователи собирают образцы почерка фигурантов, чтобы выяснить, кто из фигурантов мог подделать его подпись.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по "делу Голунова". Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время экс-полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Басманный суд Москвы 2 июня продлил срок содержания под стражей на три месяца, до 7 сентября, четырем бывшим полицейским, обвиняемым в фальсификации доказательств против журналиста Голунова.

Суд также продлил домашний арест Коновалову. Как сообщалось, Коновалов в ходе очных ставок признал вину и дал показания на своего начальника - Ляховца, который, по версии следствия, является организатором преступления. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на прошлой неделе полицейский дал показания на еще одного своего коллегу - Акбара Сергалиева.