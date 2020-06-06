Следствие назначило почерковедческую экспертизу полицейских по "делу Голунова"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Бывший полицейский Акбар Сергалиев заявил, что не подписывал рапорт об изъятии наркотических средств у журналиста Ивана Голунова, в связи с этим следствие проводит почерковедческую экспертизу с фигурантами уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Следствие назначило экспертизу почерка полицейских, поскольку Акбар Сергалиев - один из фигурантов - отказался от подписи под одним из рапортов об обнаружении признаков преступления, по факту изъятия наркотиков у Голунова. Следователи собирают образцы почерка фигурантов", - рассказал он в субботу.

По словам собеседника агентства, оба рапорта, которые фигурируют в деле, были составлены от имени Сергалиева.

"Теперь следствие проверяет, кто мог подписать с подражанием подписи Акбара", - добавил источник.

Басманный суд Москвы 2 июня продлил срок содержания под стражей на три месяца, до 7 сентября, четырем бывшим полицейским, обвиняемым в фальсификации доказательств против журналиста Голунова.

Суд также продлил домашний арест Денису Коновалову. Как сообщалось, он в ходе очных ставок признал вину и дал показания на своего начальника - Игоря Ляховца, который, по версии следствия, является организатором преступления. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на прошлой неделе полицейский дал показания на еще одного своего коллегу - Акбара Сергалиева.

"Дело Голунова"

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по "делу Голунова".

Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту "Медузы" Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время экс-полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК РФ).