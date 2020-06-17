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Ухудшилось состояние полицейского, пострадавшего в перестрелке на Ленинском

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - За сутки несколько ухудшилось состояние одного из двоих полицейских, раненых в перестрелке на Ленинском проспекте, сообщил информированый источник "Интерфакса".

"Один из полицейских находится в тяжелом состоянии, на ИВЛ", - уточнил он.

По его информации, другой сотрудник полиции находится в состоянии средней тяжести, его жизни ничто не угрожает.

Собеседник агентства добавил, что все три участника перестрелки остаются в трех разных больницах. Подозреваемый в нападении житель Ингушетии остается в институте Склифосовского, "его состояние оценивается как крайне тяжелое", он находится на ИВЛ под постоянным наблюдением врачей.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

15 июня сотрудники ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Пока они составляли протокол, их обстрелял проходивший мимо 24-летний Ратмир Галаев несколько выстрелил в полицейских, они в ответ применили табельное оружие, ранили его и задержали.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на полицейских (ст. 317 УК).

По делу уже прошли обыски в Москве, где жил и бывал подозревааемый, а также у его родственников в Ингушетии. В СКР отметили, что обнаружен бумажный дневник задержанного. Источник "Интерфакса" рассказал, что подозреваемый - сын бывшего начальника отдела по оперативной службе управления госнаркоконтроля Ингушетии, а брат его служит в полиции.

Москва Ингушетия Ратмир Галаев МВД ДПС

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