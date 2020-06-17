Ослабление ограничений привело к снижению среднего чека в супермаркетах и дискаунтерах

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В мае в России по мере отмены карантинных ограничений размер среднего чека в дискаунтерах и супермаркетах снизился, поскольку люди получили возможность чаще ходить в магазины, свидетельствуют данные исследовательской компании "Ромир".

В дискаунтерах средний чек в мае сократился на 5,8% по сравнению с апрелем, в супермаркетах - на 3,6%, сообщили "Интерфаксу" в компании.

По сравнению с маем 2019 года средний чек вырос во всех каналах современной торговли, причем динамика была сопоставима: в гипермаркетах - на 26,5%, в супермаркетах - на 26%, в дискаунтерах - на 24,6%. Рост среднего чека в традиционной торговле оказался менее заметным (+7,3%).

В целом размер чека по сравнению с апрелем сократился на 0,6% (4 рубля), до 597 рублей. В годовом измерении майский средний чек вырос на 8,1% (45 рублей).

Сокращение среднего чека по сравнению с апрелем наблюдалось не во всех регионах: ростом отметились Дальневосточный (+2%) и Северо-Западный (+1%) федеральные округа. Наиболее сильно средний чек снизился в Уральском федеральном округе (-3%). По сравнению с прошлогодним показателем рост индекса наблюдался во всех регионах, сильнее всего чек рос в Северо-Западном (+12,9%), Приволжском (+11,6%) и Центральном (+9,6%) округах.

Индекс среднего чека, который рассчитывает "Ромир", демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в денежном и процентном выражении. Индекс описывает размер единовременных трат россиян, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.