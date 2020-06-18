80 граждан Азербайджана арестованы после беспорядков в Дагестане

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали около сотни человек, устроивших беспорядки возле села Куллар Дербентского района Дагестана, сообщил "Интерфаксу" глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов.

"В результате конфликта на границе Магарамкентского и Дербентского районов полицейские задержали 93 граждан Азербайджана. 80 из них арестованы на 10 суток", –сказал Ахмедов.

Ранее следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти и об умышленное повреждение чужого имущества, пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, также было повреждено пять служебных автомобилей. По подозрению в совершении данных преступлений были задержаны десять подозреваемых.

15 июня 400 граждан Азербайджана, размещенных из-за ситуации с коронавирусом в палаточном лагере и пункте временного размещения в Дербентском и Магарамкентском районах Дагестана, вышли и перекрыли трассу "Кавказ". Таким образом они решили выразить недовольство их задержкой на территории Дагестана.

На место происшествия были стянуты силы МВД и пограничного управления ФСБ России по республике.

В отделы полиции были доставлены около 90 граждан Азербайджана. Следственные органы СКР по Дагестану инициировали доследственную проверку по факту применения насилия гражданами Азербайджана в отношении сотрудников полиции. Ход проверки прокурором Дагестана Алексеем Ежовым был взят на контроль.

В Дагестан прибыла делегация из Азербайджана для решения вопроса о возвращении их граждан на родину. Специальными рейсами на нескольких автобусах 155 азербайджанцев во вторник вернулись домой.