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Застрявшие в Дагестане из-за коронавируса 150 граждан Азербайджана выехали на родину

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Свыше 150 граждан Азербайджана, остававшихся в Дагестане в связи с эпидемией коронавируса, отправились во вторник родину, сообщила пресс-служба Дербентского района республики в инстаграме.

"Сегодня 155 граждан Азербайджанской республики отправились на родину. Жители соседнего государства, проживающие в гостиницах на территории города и Дербентского района, в пункте временного размещения на границах Дербентского и Магарамкенсткого районов, выехали домой на автобусах", - говорится в сообщении.

В РоссииВ Дагестане в пункте временного размещения граждан Азербайджана произошли волненияЧитать подробнее

Согласно действующим в Азербайджане правилам, все прибывшие должны быть помещены на двухнедельный карантин.

Очередная отправка граждан Азербайджана из Дагестана запланирована на следующей неделе.

Накануне 400 граждан Азербайджана покинули палаточный лагерь и пункт временного размещения вблизи села Куллар в Дагестане, вышли на трассу "Кавказ" и перекрыли ее в знак протеста против своей задержки в России из-за коронавируса. На место прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ России и МВД. Демонстранты оказали сопротивление, в результате несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Пострадали также восемь граждан Азербайджана. Около 90 азербайджанцев были доставлены в отделы полиции.

Азербайджан Россия Дагестан

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