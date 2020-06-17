Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 173 940+139 436

После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества. Об этом сообщили в СК Дагестана.

В РоссииВ Дагестане в отделы МВД доставили около 90 граждан Азербайджана за участие в беспорядкахВ Дагестане в отделы МВД доставили около 90 граждан Азербайджана за участие в беспорядкахЧитать подробнее

По делу задержаны десять граждан Азербайджана.

По версии следствия, 15 июня примерно 400 граждан Азербайджана, недовольные тем, что их не пускают на родину и держат во временном палаточном лагере и общежитии под селом Куллар, попытались перекрыть федеральную трассу "Кавказ". Их удерживали полицейские и пограничники.

Протестующие оказали "неповиновение сотрудникам полиции и забросали их камнями и другими предметами, тем самым применив в отношении представителей власти насилие, опасное для жизни и здоровья", говорится в пресс-релизе.

Пострадали девять полицейских, повреждения получили пять служебных машин. В СК общий ущерб оценили примерно в 400 000 рублей.

16 июня в СК сообщили, что после столкновений были задержаны примерно 90 иностранцев. Вопросом о возвращении сограждан на родину занялась прибывшая в Дагестан азербайджанская делегация. Пока удалось вывезти из Дагестана на автобусах около 155 человек.

Дагестан Куллар Дербентский район СКР Азербайджан Коронавирус

Новости по теме

Новости
Изменение Конституции

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки
Пандемия коронавируса

Первую группу россиян-добровольцев вакцинируют от коронавируса 18 июня

Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в РФ не превысило 8 тысяч и стало минимальным с конца апреля

Число новых случаев COVID-19 в РФ не превысило 8 тысяч и стало минимальным с конца апреля

SPO "Детского мира" прошло с дисконтом 3,9% к рынку

Настоятельница и монахини ушли из монастыря, "захваченного" схиигуменом Сергием

Настоятельница и монахини ушли из монастыря, "захваченного" схиигуменом Сергием

Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок

Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок

Что произошло за день: вторник, 16 июня

Системы видеонаблюдения в школах не будут распознавать лица учеников

В Минтруд поступил законопроект о сокращении новогодних праздников в 2021 году

В Минтруд поступил законопроект о сокращении новогодних праздников в 2021 году
Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил о возможном снятии всех коронавирусных ограничений в РФ к февралю

Минздрав сообщил о возможном снятии всех коронавирусных ограничений в РФ к февралю
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');