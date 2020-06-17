После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества. Об этом сообщили в СК Дагестана.

По делу задержаны десять граждан Азербайджана.

По версии следствия, 15 июня примерно 400 граждан Азербайджана, недовольные тем, что их не пускают на родину и держат во временном палаточном лагере и общежитии под селом Куллар, попытались перекрыть федеральную трассу "Кавказ". Их удерживали полицейские и пограничники.

Протестующие оказали "неповиновение сотрудникам полиции и забросали их камнями и другими предметами, тем самым применив в отношении представителей власти насилие, опасное для жизни и здоровья", говорится в пресс-релизе.

Пострадали девять полицейских, повреждения получили пять служебных машин. В СК общий ущерб оценили примерно в 400 000 рублей.

16 июня в СК сообщили, что после столкновений были задержаны примерно 90 иностранцев. Вопросом о возвращении сограждан на родину занялась прибывшая в Дагестан азербайджанская делегация. Пока удалось вывезти из Дагестана на автобусах около 155 человек.