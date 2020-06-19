Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня

Смерть экс-главы Чувашии от COVID-19, пикеты в поддержку соперников Лукашенко, статья Путина в National Interest

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он скончался в больнице, куда в конце мая был госпитализирован с коронавирусом и двусторонней пневмонией.

- Венецианская комиссия при Совете Европы вынесла заключение по проекту поправок в Конституцию РФ. Оценив предлагаемую поправку к ст. 79, комиссия пришла к выводу, что наделение Конституционного суда РФ правом отменять решения ЕСПЧ противоречит обязанностям России в рамках Европейской конвенции по правам человека, и посоветовала ее исключить либо переформулировать.

- Жители Минска вышли на улицы в поддержку альтернативных претендентов на пост президента Белоруссии. Очередь из желающих отдать подпись для выдвижения соперников Александра Лукашенко растянулась по проспекту Независимости на несколько километров. Участники пикета, длившегося около семи часов, скандировали "Отпускай", проезжавшие автомобили поддерживали их сигналами.

- Владимир Путин опубликовал в журнале National Interest статью о Второй мировой войне. Президент РФ пишет об утаивании "мюнхенского сговора", о роли ООН в современном мире, призывает по примеру России рассекречивать военные документы, а также сосредоточиться на ситуации в мировой экономике, не превращая ее "в инструмент давления и конфронтации".

- Павел Дуров приветствовал решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram. Он заверил, что право на конфиденциальность и тайну переписки остается фундаментальным принципом работы мессенджера, и поблагодарил пользователей, которые продолжали пользоваться Telegram в последние два года, несмотря на блокировку.

- Число умерших от коронавируса в Москве превысило 3,5 тысячи. За прошедшие сутки в столице скончались 48 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число жертв COVID-19 в Москве увеличилось с 3483 до 3531.