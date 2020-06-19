Источник сообщил о скором допросе стрелка с Ленинского проспекта

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Врачи считают, что миновала угроза жизни Ратмиру Галаеву, подозреваемому в обстреле двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, в ближайшие дни его смогут допросить, сообщил информированный источник "Интерфакса".

В сознание он пока не пришел, его состояние остается тяжелым. Переводить его из реанимации пока не собираются.

"Состояние одного из раненых полицейских улучшилось и оценивается как средней тяжести. Второй по-прежнему в тяжелом состоянии, подключен к аппарату ИВЛ", - сказал собеседник агентства.

Днем 15 июня сотрудники ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков остановили такси в конце Ленинского проспекта, чтобы оформить протокол о нарушении ПДД. Внезапно по ним начал стрелять проходивший мимо 24-летний Ратмир Галаев из Ингушетии. Полицейские применили ответный огонь, ранили и задержали стрелявшего. Все трое попали в больницы с ранениями.

Галаев, получивший проникающие ранения в живот, был прооперирован в институте Склифосовского и подключен к аппарату ИВЛ. Допросить его до сих пор не могли. Крылова и Пояркова глава МВД Владимир Колокольцев решил представить к награде.