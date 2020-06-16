Источник сообщил о крайне тяжелом состоянии стрелка с Ленинского проспекта

Следователи сообщили, что нашли его личный бумажный дневник

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Врачи оценивают состояние жителя Ингушетии, раненного в перестрелке с полицейскими на Ленинском проспекте, как крайне тяжелое, сообщил информированный источник "Интерфакса".

После инцидента его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, прооперировали, сейчас он находится на ИВЛ, уточнил собеседник агентства.

Раненные в перестрелке полицейские также находятся в больницах. По сведениям источника, их состояние врачи оценивают как тяжелое, но их жизни ничто не угрожает.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Днем в понедельник в конце Ленинского проспекта два сотрудника ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков остановили такси за нарушение правил дорожного движения.

Во время составления протокола проходящий мимо приезжий из Ингушетии, 24-летний Ратмир Галаев несколько раз выстрелил в полицейских, они в ответ применили табельное оружие, задержали его и вызвали скорую помощь. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на сотрудников полиции (ст. 317 УК). После инцидента СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о смерти подозреваемого.

В СК утром 16 июня отметили, что подозреваемые начал стрелять "беспричинно". С места преступления следователи изъяли оружие. По месту проживания подозреваемых, а также дома у его знакомых, где он недавно оставлял сумку, прошли обыски. В сумке нашли его личный дневник.

Жильцы квартиры, где нашли личные вещи подозреваемого, на допросах рассказали, что давно с ним знакомы и что в последнее время он вел себя замкнуто и общались они крайне редко.

Ингушские силовики провели обыски дома у троих родных братьев подозреваемого в селе Экажево и в Карабулаке, сообщил также информированный источник "Интерфакса". Обыски прошли по постановлению следователей.

"Сам Ратмир жил в Москве, а трое его братьев живут в республике", - пояснил собеседник агентства.

По его данным, пока ничего запрещенного у родственников Галаева не нашли. В результате обысков были изъяты компьютеры, флешки, мобильные телефоны.

По версии следствия, Галаев стрелял из травматического пистолета "Фантом" калибра 9 мм, его нашли на месте перестрелки, сообщил информированный источник "Интерфакса". По данным еще одного источника, Галаев мог быть связан с этнической организованной преступностью. "Проверяется причастность Галаева к этническим группировкам по угону автомобилей, торговле наркотиками", - сказал источник.

Он уточнил, что подозреваемый девять раз выстрелил в полицейских. Они стреляли в него из пистолета ПМ, и он получил несколько проникающих ранений в живот.