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Источник сообщил, что стрелок с Ленинского проспекта готовился стать шахидом

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Подозреваемый в стрельбе по полицейским на Ленинском проспекте в Москве Ратмир Галаев из Ингушетии готовился стать шахидом, судя по записям в его тетради и телефоне, заявил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, следствие отрабатывает версию, по которой 24-летний Галаев дал клятву верности (байат) террористической организации. Назвать группировку он затруднился. Одновременно изучается ситуация в его семье и круг общения, добавил собеседник агентства.

Ранее информированный источник говорил, что в квартире, которую Галаев снимал в Москве, нашли экстремистскую литературу. "Очевидно, что мужчина тщательно готовился и планировал нападение. Оно было осознанным и преднамеренным", - сказал источник.

В СКР официально сообщили, что обыски прошли в московской квартире Галаева, а также дома у знакомых, где он недавно оставил сумку. В сумке нашли его личный дневник. Жильцы этой квартиры сказали, что знакомы с Галаевым давно, но в последнее время он вел себя замкнуто и общались они крайне редко.

Также сообщалось, что при обысках в домах у троих братьев подозреваемого в Экажево и в Карабулаке ничего запрещенного не нашли, но изъяли компьютеры, флешки, мобильные телефоны.

Галаев - сын бывшего начальника отдела по оперативной службе управления госнаркоконтроля Ингушетии, рассказал источник "Интерфакса". Брат подозреваемого сейчас служит в полиции, добавил он.

Днем 15 июня два инспектора ДПС остановили для проверки такси в конце Ленинского проспекта в Москве. По версии следствия, проходивший мимо Галаев беспричинно начал по ним стрелять. В ответ они применили табельное оружие, ранили и задержали его. Все трое находятся в реанимации, врачи оценивают состояние подозреваемого как крайне тяжелое. Его прооперировали в связи с проникающими ранениями в живот, он находится на аппарате ИВЛ.

Москва Ингушетия Ратмир Галаев МВД СКР

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