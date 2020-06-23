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Путин днем во вторник выступит с телеобращением

По словам Пескова, оно будет "о текущем моменте" и "о нас с вами в целом"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 23 июня примерно в 15:00 по московскому времени выступит с телеобращением к россиянам, объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Речь пойдет "о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом", добавил он.

В связи с коронавирусом президент выступал с телеобращениями дважды в марте и дважды в апреле. Он вводил и продлевал режим нерабочих дней и предлагал меры поддержки населения, бизнеса и врачей в условиях эпидемии и самоизоляции. 11 мая он снова говорил о мерах помощи россиянам, а также объявил о завершении нерабочих дней в стране.

Из-за коронавируса Путин перенес парад Победы с 9 мая на 24 июня, а голосование по поправкам в Конституцию - с 22 апреля на 1 июля. После парада, но до 1 июля президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок, отмечали источники "Интерфакса".

Дмитрий Песков Владимир Путин коронавирус

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