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У Мещанского суда выставили дополнительные ограждения

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Полицейские поставили дополнительные ограждения у здания Мещанского суда Москвы, где судья Олеся Менделеева читает приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии". У здания собралось несколько сотен человек.

В РоссииСеребренников заявил на суде, что гордится проектом "Платформа"Читать подробнее

Собравшиеся в основном ведут себя спокойно, иногда они начинают аплодировать. Аплодисментами они встретили Серебренникова, когда он подходил к зданию.

Также люди аплодировали, когда судья заявила, что бывшая чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум была "не осведомлена о мошеннических действиях" и преступном умысле других фигурантов. Суд не признал ее виновной в мошенничестве, но расценил ее действия как халатность, из-за которой были похищены бюджетные средства.

Ограждения поставили у здания еще с утра. Сейчас их расположили так, чтобы люди не выходили на проезжую часть, так как ранее большое число посетителей находились фактически на дороге.

На место прибыли также дополнительные отряды полиции. Сотрудники правоохранительных органов через мегафоны призывают пришедших не мешать проходу пешеходов, не выходить на проезжую часть и соблюдать социальную дистанцию.

Суд решил, что создатель АНО "Седьмая студия" Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер АНО Алексей Малобродский и бывший гендиректор организации Юрий Итин виновным в мошенничестве. По версии суда и следствия, они совершили "хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере".

Как следует из приговора, суд установил, что они, объединившись в организованную группу и сформировав преступный план, похитили часть денежных средств, которые были выделены из бюджета Министерством культуры для "Седьмой студии" на театральный проект "Платформа". Итоговый ущерб по делу суд оценил в 128 974 690 рублей, это соответствует результатам второй экспертизы, проведенной по ходатайству гособвинения во время второго процесса.

МВД Мещанский суд Москва Кирилл Серебренников Седьмая студия

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