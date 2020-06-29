Два сотрудника Объединенной судостроительной корпорации умерли от COVID-19

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Объединенной судостроительной корпорации коронавирусной инфекцией сейчас болеют около 800 человек, двое заболевших умерли, сообщил гендиректор компании Алексей Рахманов. По его словам, сейчас изолированы около 6500 человек.

Он подчеркнул, что цифры меняются каждый день и люди выздоравливают.

По его словам, у умерших сотрудников были сопутствующие тяжелые заболевания.

Ситуация на северодвинских судостроительных предприятиях "Севмаш" и "Звездочка", где в конце мая произошла вспышка коронавируса, находится под контролем, добавил Рахманов. В корпорации отладили систему дополнительных проверок при допуске на замкнутые объекты, в том числе на сдаточные корабли, и надеются, что повторных вспышек в Северодвинске не будет, сказал он.

Избежать вспышки можно было бы только при введении строгого закрытого режима работы для сотрудников предприятий. Рахманов объяснило, что заводы "Севмаш" и "Звездочка" не имели возможности разместить своих работников на своей территории и не выпускать их.

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в Северодвинске. Большинство заболевших - сотрудники градообразующих предприятий - "Севмаша" и "Звездочки". Один инфицированный работник "Звездочки" скончался.

По офиициальным данным на утро 29 июня, в России за сутки было выявлено 6 719 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 641 156. За сутки умерли 93 заболевших, всего число летальных исходов составило 9 166.