Российские авиакомпании понадеялись на возобновление рейсов в СНГ в июле

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Опрошенные "Интерфаксом" российские авиакомпании рассчитывают на то, что возобновить рейсы в страны СНГ будет возможно с июля этого года.

Ранее во вторник глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что ведомство допускает возобновление полетов в страны Содружества раньше, чем в дальнее зарубежье. Такие предложения, по его словам, подготовила Росавиация. Конкретные сроки он не назвал.

До этого источник "Интерфакса" говорил, что в правительстве обсуждают перезапуск полетов в СНГ с июля, в страны дальнего зарубежья - с августа. Решения будут приниматься исходя из эпидситуации в том или ином государстве, уточнял собеседник агентства.

"S7 Airlines готова оперативно возобновить выполнение международных рейсов, как только получит все необходимые разрешения. Авиакомпания не останавливала полеты в период пандемии и уделяла особое внимание поддержанию летной годности воздушных судов, сохранению определенного уровня налета экипажей", - сообщил "Интерфаксу" представитель S7.

До пандемии коронавируса, из-за которой РФ приостановила международное авиасообщение в конце марта, S7 летала в шесть стран СНГ: Казахстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Киргизию и Таджикистан.

В "ЮТэйр" также подтвердили готовность запустить полеты "в любую точку мира", включая СНГ, "если это будет признано безопасным нашими надзорными органами". Вместе с тем пока непонятно, в каких объемах будет восстанавливаться пассажиропоток на международных направлениях, отметили в компании. До пандемии "ЮТэйр" летала в Армению, Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан.

Smartavia, которая выполняла рейсы в Азербайджан и Армению, готова к открытию рейсов в июле, заявил "Интерфаксу" представитель перевозчика. "Эти направления были прибыльными, и сейчас они могли бы поддержать финансовое состояние авиакомпании", - отметил собеседник.

В "Аэрофлоте" и "Уральских авиалиниях" не ответили на запросы. Гендиректор и основной собственник последней авиакомпании Сергей Скуратов на совещании у президента Владимира Путина в июне просил о поэтапном открытии полетов в страны СНГ.