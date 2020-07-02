Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:56Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

В "Норникеле" определились с кандидатурой старшего вице-президента по экологии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Старшим вице-президентом "Норникеля", курирующим вопросы экологии и защиты окружающей среды, станет Андрей Бугров, работающий в руководстве компании с 2013 года.

Как говорится в сообщении компании, совет директоров "Норникеля", предложивший ввести эту должность после инцидента в конце мая на ТЭЦ Норильска, принял к сведению это предложение менеджмента.

В Заполярном филиале "Норникеля" также будет введена должность заместителя директора по экологии.

Совет директоров повторно рассмотрел ситуацию с разливом нефтепродуктов в Норильске 30 июня 2020 года. Представители менеджмента компании проинформировали совет о ходе работ по ликвидации аварии. За время работ собрано более 33 тыс. т водно-топливной смеси и более 172 тыс. т загрязненного грунта. По оценке менеджмента, всего собрано более 90% разлившегося топлива.

Менеджмент представил членам совета долгосрочную программу ликвидации последствий аварии и компенсации ущерба окружающей среде, а также предложения компании по регулярному мониторингу состояния производственных объектов в связи с вопросами вечной мерзлоты и износом существующих фондов.

"В течение нескольких лет "Норникель" работал над снижением воздействия на окружающую среду. Сегодня мы сталкиваемся с более серьезными проблемами, актуальными для всех людей во всем мире – изменение климата и его влияние на арктический регион и нашу деятельность. Для решения этих проблем мы создали независимую целевую группу совета директоров по вопросам защиты окружающей среды. Мы будем использовать услуги независимых специализированных компаний и другие ресурсы, чтобы помочь в расследовании текущих проблем, а также чтобы отслеживать прогресс в выполнении наших экологических программ мирового уровня", - приведены в сообщении слова председателя совета директоров "Норникеля" Гарета Пенни.

"Норникель" намерен активизировать сотрудничество с российскими и зарубежными учеными и профильными организациями, занимающимися экологией Арктики и многолетней мерзлотой для совместного изучения мерзлоты и поиска решений для повышения безопасности промышленных операций в арктическом регионе, заявил Бугров.

"Совместная работа, построенная на принципах открытости и прозрачности, позволит не только использовать самые современные решения в работе компании, но внести посильный вклад в защиту природы Арктики", - отметил он.

Очередное заседание совета директоров по вопросу ликвидации последствий аварии состоится в июле-августе 2020 г.

Совет поручил рабочей группе по вопросам окружающей среды и экологии, которую возглавляет глава совета Гарет Пенни, определить подход к оценке экологических рисков.

Разлив топлива в Норильске

10
Норникель Норильск

Новости по теме

Новости
Изменение Конституции

Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции

В НАО протестное голосование объяснили нежеланием менять границы региона

В НАО протестное голосование объяснили нежеланием менять границы региона
Изменение Конституции

Источник сообщил, что Путин подумает над способом поблагодарить россиян за голосование по Конституции

Источник сообщил, что Путин подумает над способом поблагодарить россиян за голосование по Конституции

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Глава Татарстана в 2019 году заработал в 54 раза меньше жены

Изменение Конституции

Явка на общероссийское голосование по поправкам составила 67,97%

Явка на общероссийское голосование по поправкам составила 67,97%

Эксперт по ЧВК Неелов осужден на семь лет по обвинению в госизмене

Эксперт по ЧВК Неелов осужден на семь лет по обвинению в госизмене
Изменение Конституции

Памфилова назвала итоги голосования в НАО доказательством честного подсчета

Изменение Конституции

Глава СПЧ объяснил протестное голосование в НАО нежеланием объединяться с Поморьем

Глава СПЧ объяснил протестное голосование в НАО нежеланием объединяться с Поморьем
Пандемия коронавируса

В России коронавирус диагностировали еще у 6760 человек

В России коронавирус диагностировали еще у 6760 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');