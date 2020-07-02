В "Норникеле" определились с кандидатурой старшего вице-президента по экологии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Старшим вице-президентом "Норникеля", курирующим вопросы экологии и защиты окружающей среды, станет Андрей Бугров, работающий в руководстве компании с 2013 года.

Как говорится в сообщении компании, совет директоров "Норникеля", предложивший ввести эту должность после инцидента в конце мая на ТЭЦ Норильска, принял к сведению это предложение менеджмента.

В Заполярном филиале "Норникеля" также будет введена должность заместителя директора по экологии.

Совет директоров повторно рассмотрел ситуацию с разливом нефтепродуктов в Норильске 30 июня 2020 года. Представители менеджмента компании проинформировали совет о ходе работ по ликвидации аварии. За время работ собрано более 33 тыс. т водно-топливной смеси и более 172 тыс. т загрязненного грунта. По оценке менеджмента, всего собрано более 90% разлившегося топлива.

Менеджмент представил членам совета долгосрочную программу ликвидации последствий аварии и компенсации ущерба окружающей среде, а также предложения компании по регулярному мониторингу состояния производственных объектов в связи с вопросами вечной мерзлоты и износом существующих фондов.

"В течение нескольких лет "Норникель" работал над снижением воздействия на окружающую среду. Сегодня мы сталкиваемся с более серьезными проблемами, актуальными для всех людей во всем мире – изменение климата и его влияние на арктический регион и нашу деятельность. Для решения этих проблем мы создали независимую целевую группу совета директоров по вопросам защиты окружающей среды. Мы будем использовать услуги независимых специализированных компаний и другие ресурсы, чтобы помочь в расследовании текущих проблем, а также чтобы отслеживать прогресс в выполнении наших экологических программ мирового уровня", - приведены в сообщении слова председателя совета директоров "Норникеля" Гарета Пенни.

"Норникель" намерен активизировать сотрудничество с российскими и зарубежными учеными и профильными организациями, занимающимися экологией Арктики и многолетней мерзлотой для совместного изучения мерзлоты и поиска решений для повышения безопасности промышленных операций в арктическом регионе, заявил Бугров.

"Совместная работа, построенная на принципах открытости и прозрачности, позволит не только использовать самые современные решения в работе компании, но внести посильный вклад в защиту природы Арктики", - отметил он.

Очередное заседание совета директоров по вопросу ликвидации последствий аварии состоится в июле-августе 2020 г.

Совет поручил рабочей группе по вопросам окружающей среды и экологии, которую возглавляет глава совета Гарет Пенни, определить подход к оценке экологических рисков.