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Владелец "Ведомостей" заявил, что в редакции нет трудового конфликта

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Владелец "Ведомостей" Иван Еремин вместе с генеральным директором издателя газеты "Бизнес ньюс-медиа" (БНМ) готовы вынести требования профсоюза этого СМИ на ближайшее заседание совета директоров, но подчеркивает, что трудового конфликта в редакции нет, а он всегда открыт к диалогу.

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"Вместе с генеральным директором мы рассмотрели присланный нам от "профсоюза" документ, изучили его и сообщили госпоже (Бэле) Ляув что, несмотря на то, что большинство требований вообще не относится к трудовому праву и деятельности профсоюза - мы вынесем эти требования на ближайшие заседание совета директоров АО "Бизнес Ньюс Медиа", который даст им свою профессиональную оценку", - передал слова Еремина "Интерфаксу" его представитель.

Как заявил владелец издания, сделка по приобретению БНМ проходила в условиях пандемии коронавируса, и "Ведомости", "по признанию бывшего собственника, находились в состоянии, близком к банкротству". Еремин же, по его словам, "оперативно перевел финансовые средства на счет издательства для выплаты зарплат и нормального функционирования газеты", что позволило сохранить рабочие места.

Он заверил, что в издательстве "Бизнес Ньюс Медиа" и газете "Ведомости" нет трудового конфликта и нет предмета для судебного разбирательства.

"Генеральный директор АО "БНМ" и я всегда открыты для обсуждения с коллективом любых вопросов, но предпочли бы тратить драгоценное в сегодняшних экономических условиях время на развитие газеты и создание всех необходимых условий для бесперебойного функционирования информационных ресурсов и подразделений, входящих в издательство БНМ", - говорит Еремин.

По его словам, он "совершенно нормально" относится к такой форме самоорганизации, как профсоюз, но его деятельность подразумевает ответственное отношение к правам и интересам коллег вне зависимости от того, состоят ли они в профсоюзной организации. Так, Еремин выразил недоумение по поводу того, что высланный ему по почте на бланке "Профсоюза" документ был подписан только председателем профсоюза Бэлой Ляув, а среди 49 указанных сотрудников есть люди, уже покинувшие издание.

"Непонятно, за какие права они сейчас борются. Не совсем понятно также, почему в профсоюз издательства, состоящего из 223 человек включили только 49 сотрудников редакции. К тому же, повторюсь, мы не видели подписей даже этих членов профсоюза", - сказал он.

Таким образом, письмо профсоюза "это не столько требования трудового коллектива, сколько манифест, основанный на эмоциях и страхах, состоящий из смутных угроз и расплывчатых обвинений в адрес главного редактора", отметил Еремин и напомнил, что "за все время руководства АО "БНМ" недавно назначенный на пост генерального директора Михаил Нелюбин никого не уволил, и насколько мне известно, не планирует".

"Трудового конфликта нет, несмотря на желание ряда амбициозных сотрудников его срежиссировать. Эти сотрудники выступают сейчас не столько в роли журналистов, сколько в роли ньюсмейкеров. И я лично не считаю, что имеет смысл поощрять их капризы и вступать в полемику со своими же сотрудниками через публикации в СМИ", - заявил он.

Ранее стало известно, что члены профсоюза "Ведомостей", в который вошло более половины сотрудников редакции, выдвинули владельцу издания и гендиректору издателя газеты АО "Бизнес ньюс-медиа" Михаилу Нелюбину ряд требований, в частности, гарантировать соблюдение "Догмы" и этических норм, сохранение заработных плат и штата. Кроме того, профсоюз требует гарантировать, что решение о размещении статей будет приниматься при участии профильного редактора, а юридическая экспертиза и оценка рисков от публикации - проводиться штатными юристами. Пока владельцы издания согласились лишь продлить срок свободного посещения редакции и продление срока их удаленной работы до конца лета. В случае отказа профсоюз рассматривает возможность забастовки.

5 июня стало известно, что совет директоров "Ведомостей" утвердил Андрея Шмарова, который на тот момент был и.о., главным редактором газеты и сайта. При этом коллектив издания 11 июня предложили совету директоров БНМ утвердить главным редактором издания Анфису Воронину, которая сейчас руководит редакцией партнерских проектов "Ведомости&". За Воронину проголосовали два из шести членов совета, за Шмарова - три, Еремин воспользовался правом решающего голоса.

После этого все его заместители заявили, что уходят из газеты из-за несогласия с этим решением. О своем намерении покинуть газету сообщила также шеф-редактор сайта издания Александра Чунова, а также редактор отдела экономики "Ведомостей" Елизавета Базанова и некоторые другие сотрудники редакции.

22 июня гендиректор БНМ Глеб Прозоров сообщил "Интерфаксу", что покидает свой пост, его место занял Михаил Нелюбин.

Ведомости Иван Еремин Бизнес Ньюс Медиа БНМ

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