В детских учреждениях десяти регионов РФ зафиксировали вспышки коронавируса

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ сообщает о вспышках коронавируса в детских учреждениях в десяти регионах страны, основными причинами заболевания стали несоблюдение карантина и санитарных норм.

Проверки по фактам массовых заболеваний новой инфекцией в детдомах и детсадах были проверены по поручению Генпрокуратуры. В итоге вспышки COVID-19 были зафиксированы в учреждениях в Камчатском, Пермском краях, Амурской, Архангельской, Воронежской, Магаданской, Орловской, Саратовской, Свердловской и Ростовской областях, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в надзорном ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, массовым заболеваниям среди детей и работников образовательных организаций способствовало "несоблюдение администрациями и персоналом учреждений мер карантинного характера, мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения инфекции, а также требований санитарных норм".

После вмешательства прокуроров виновные чиновники привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено дело по статье 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками детского дома Воронежа своих обязанностей, что повлекло заражение коронавирусной инфекцией.

"В результате принятых мер во всех организациях проведен комплекс противоэпидемиологических мероприятий, детские дома и центры укомплектованы необходимым количеством средств индивидуальной защиты, передвижными облучателями-рециркуляторами воздуха и др.", - сообщили в Генпрокуратуре. Там добавили, что все инфицированные дети в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии.