Президент понадеялся, что Россия избежит скачка безработицы из-за коронавируса

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что больше скачков безработицы на фоне коронавируса и ограничений в стране не будет.

"Слава Богу, у нас сейчас нет и, надеюсь, уже не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

"У нас немножко подросла безработица: была около пяти, сейчас шесть с небольшим (процентов - ИФ), по-моему. А в некоторых странах (безработица выросла - ИФ) очень сильно - просто скачок. Мы смогли этого избежать. Пока, во всяком случае, повторяю, и надеюсь, что так и будет", - пояснил президент.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что количество официально зарегистрированных безработных в РФ с 1 апреля выросло в 3,5 раза. "Наша первоочередная задача - это борьба с безработицей", - сказал он 29 июня на совещании о ситуации на рынке труда.

По его словам, "с 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза, но, судя по данным министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать".

Глава Минтруда Антон Котяков 29 июня заявил, что в июне в России отмечается снижение темпов роста регистрируемой безработицы. "В июне рост регистрируемой безработицы замедлился более чем на треть", - сказал Котяков на совещании у Мишустина по ситуации на рынке труда. По словам министра, сейчас на учет в качестве безработных встают в среднем по 140 тыс. человек в неделю. При этом в середине апреля и в мае регистрировались по 220-250 тыс. в неделю.