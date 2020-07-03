Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:57Заразились
на 03.07В России 667 883+6 718В мире 10 869 739+175 679

Президент понадеялся, что Россия избежит скачка безработицы из-за коронавируса

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что больше скачков безработицы на фоне коронавируса и ограничений в стране не будет.

"Слава Богу, у нас сейчас нет и, надеюсь, уже не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Пандемия коронавируса

"У нас немножко подросла безработица: была около пяти, сейчас шесть с небольшим (процентов - ИФ), по-моему. А в некоторых странах (безработица выросла - ИФ) очень сильно - просто скачок. Мы смогли этого избежать. Пока, во всяком случае, повторяю, и надеюсь, что так и будет", - пояснил президент.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что количество официально зарегистрированных безработных в РФ с 1 апреля выросло в 3,5 раза. "Наша первоочередная задача - это борьба с безработицей", - сказал он 29 июня на совещании о ситуации на рынке труда.

По его словам, "с 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза, но, судя по данным министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать".

Глава Минтруда Антон Котяков 29 июня заявил, что в июне в России отмечается снижение темпов роста регистрируемой безработицы. "В июне рост регистрируемой безработицы замедлился более чем на треть", - сказал Котяков на совещании у Мишустина по ситуации на рынке труда. По словам министра, сейчас на учет в качестве безработных встают в среднем по 140 тыс. человек в неделю. При этом в середине апреля и в мае регистрировались по 220-250 тыс. в неделю.

Хроника 27 января – 03 июля 2020 годаЭкономический кризис
Владимир Путин Коронавирус

Новости по теме

Новости

Лишенный сана уральский клирик Сергий отказался покидать монастырь

Лишенный сана уральский клирик Сергий отказался покидать монастырь
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации по гриппу и COVID-19 на осень

Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации по гриппу и COVID-19 на осень

Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Пандемия коронавируса

В детских учреждениях десяти регионов РФ зафиксировали вспышки коронавируса

В детских учреждениях десяти регионов РФ зафиксировали вспышки коронавируса
Изменение Конституции

Путин анонсировал изменение всей законодательной базы России

Изменение Конституции

Поправки к Конституции РФ вступят в силу 4 июля

Поправки к Конституции РФ вступят в силу 4 июля

В Минстрое РФ заявили, что сейчас лучшее время для покупки квартиры

В Минстрое РФ заявили, что сейчас лучшее время для покупки квартиры

Скончался отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова

ВТБ и "Роснефть" пошли на мировую по делу о неоплате аккредитивов

"Ильюшин финанс" потребовал почти 0,5 млрд рублей с разработчика интерьеров самолетов

"Ильюшин финанс" потребовал почти 0,5 млрд рублей с разработчика интерьеров самолетов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');