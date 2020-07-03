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Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации по гриппу и COVID-19 на осень

Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации по гриппу и COVID-19 на осень
Фото: Reuters

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подготовил постановление о профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19 на осенне-зимний период 2020-2021 гг., проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов в пятницу.

Документ уделяет особое внимание вакцинации от гриппа и диагностике гриппа в России. В частности, всем организациям в России вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности, согласно проекту, будет рекомендовано "обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа".

Также рекомендуется измерять температуру у сотрудников перед допуском на рабочие места и по показаниям - в течение рабочего дня, не допускать к работе лиц с признаками ОРВИ и обеспечить сотрудников, работающих с населением, масками и перчатками.

Губернаторам рекомендуется рассмотреть вопросы о подготовке дополнительно количества коек на время подъема заболеваемости "гриппом и острыми респираторными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)". Также предлагается вакцинировать россиян против гриппа с охватом не менее 48% от численности населения субъекта РФ, и предусмотреть бюджеты на закупку медоборудования, лекарств для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора рекомендовано оценить, насколько медорганизации готовы к работе в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, внебольничными пневмониями, включая готовность развертывания новых отделений в больницах и подготовку дополнительного медперсонала.

Кроме того, согласно проекту, с 1 октября органы Роспотребнадзора будут еженедельно проводить сбор данных обо всех вакцинированных от гриппа, которым поставлен первичный клинический диагноз "грипп", и вести серологический мониторинг за гриппом. Также санитарные врачи с 24 августа будут вести информационную кампанию о мерах профилактики против гриппа, "о важности и преимуществах вакцинопрофилактики, в том числе с использованием средств массовой информации".

Наконец, медикам в регионах рекомендовано организовать своевременное лечение больных в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на детей, беременных женщин и лиц из групп риска, и "организовать своевременную и оперативную диагностику заболеваний гриппом, другими ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничными пневмониями, определение маршрутизации и объемов оказания медицинской помощи таким больным".

Проект проходит общественное обсуждение с 3 по 17 июля.

Хроника коронавируса. Июль.

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Роспотребнадзор Коронавирус ОРВИ

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