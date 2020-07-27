Мосгорсуд подтвердил арест бывшей замминистра науки Лукашевич

Экс-замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил законность решения Тверского суда, который 6 июля отправил в СИЗО бывшего статс-секретаря - замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич. Апелляция ее защиты была отклонена.

Адвокаты просили суд отменить решение о ее аресте и поместить ее под домашний арест или освободить под залог или подписку о невыезде.

"Я не совершала никаких мошеннических действий. Я, как никто, заинтересована в проведении всех следственных действий, чтобы доказать свою невиновность", - заявила уже бывшая чиновница. Она была уволена 20 июля.

27 июля ей предъявили обвинение по ч. 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Следствие МВД вменяет ей бюджетные деньги, выделенные на исполнние контрактов с Минобрнауки в 2016 году. По версии следствия, компания, которая осуществляла работы, не собиралась в полном объеме выполнять взятые на себя по договорам обязательства и представила заказчику результаты, заведомо несоответствующие их условиям. Приемку работ осуществлял сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве.

Сумму ущерба министерству следствие оценило более чем в 50 млн рублей.

Минобрнауки и Минпросвещения до мая 2018 были одним ведомством - министерством образования и науки.

Лукашевич была назначена статс-секретарем - замминистра науки и высшего образования в июле 2018 года. Летом 2016 года, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", она занимала должность генерального директора ООО "Центр развития науки" (ЦРН), которое в течение года заключило пять контрактов с Минобрнауки России на общую сумму более чем в 49 млн рублей.