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Кудрин назвал недостаточной господдержку бизнеса в условиях пандемии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал недостаточным объем господдержки бизнеса в условиях пандемии. Он заявил об этом журналистам, которые рассказали о жалобах малого и среднего бизнеса на то, что доступ к этой помощи затруднен.

Экономический кризис

"Я считаю, что можно было бы и больше поддержать. Я уже говорил и про малый и средний бизнес, и про более широкий круг компаний", - сказал Кудрин.

По его словам, эта помощь была и недостаточно доступной. Он напомнил, что с точке зрения процедуры было сложно, когда помощь выделялась по ОКВЭДу - коду экономической деятельности предприятия.

"Не у всех они (коды) были в нужном состоянии, никогда никто не обращал внимание на эти данные компаний, чисто формальные, и в какой-то критический момент оказалось, что это важно для выделения средств", - сказал Кудрин.

Вместе с тем, напомнил он, правительством "уточнялись ОКВЭДы и уточнялись механизмы выделения средств".

Алексей Кудрин правительство коронавирус

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