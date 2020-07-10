Первую группу добровольцев, получивших COVID-вакцину, выпишут 15 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают клинические испытания вакцины от коронавируса, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"В соответствии с программой клинических испытаний 15 июля закончится нахождение в стационаре первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность и переносимость вакцины", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

По данным военных, состояние людей хорошее, жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается.

"Добровольцы первой группы 15 июля после сдачи контрольных анализов будут выписаны из военного медицинского учреждения и вернутся в места постоянной дислокации", - информирует ведомство.

Сообщается также, что в понедельник, 13 июля, второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, будет введен компонент №2 вакцины от коронавируса.

"Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности", - сказано в сообщении.

В соответствии с протоколом исследований у добровольцев регулярно отбираются анализы на гуморальный и клеточный иммунитет. Отмечено, что полученные специалистами данные "свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19".

"На 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов", - говорится в пресс-релизе.

30 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершатся до конца июля.

По сообщениям Минобороны РФ, для участия в клинических испытаниях вакцины были отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военнослужащие - офицеры, прапорщики и контрактники. В составе второй группы - гражданские лица.

Первая группа из 18 добровольцев получила вакцину 18 июня. 23 июня Минобороны РФ сообщило, что прошла вакцинацию вторая группа из 20 добровольцев.

Вакцину разрабатывает 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск радиационной, химической и биологической защиты совместно с Центром имени Гамалеи Минздрава РФ. Ожидается, что на госрегистрацию вакцина выйдет в августе.

Разработку вакцины от коронавируса ведет еще ряд российских научных центров, в частности, научный центр "Вектор" Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России.