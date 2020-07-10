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Во исполнение Конституции депутаты усложнят изъятие детей из семьи

Во исполнение Конституции депутаты усложнят изъятие детей из семьи
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, который ограничивает возможности внесудебного изъятия ребенка из семьи. Как отметил один из авторов инициативы, глава думского Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "поправки направленны на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье".

Изменение Конституции

"Принятие поправок в Конституцию создает все необходимые предпосылки для выработки дополнительных механизмов обеспечения семейного приоритета воспитания детей. Все это - неизменные ценности цивилизованного общества, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, а потому нуждаются в особой защите государства", - объяснил депутат.

Если внесенные поправки будут приняты, изъять ребенка из семьи без суда можно будет только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов, отметил Крашенинников. По его словам, "государство может вмешиваться в семейную сферу только тогда, когда происходит нарушение закона, насилие или иная угроза жизни ребенку".

"Действующий внесудебный порядок отобрания ребенка, предусмотренный статьей 77 Семейного кодекса, не гарантирует отсутствие злоупотреблений органов опеки и попечительства, несмотря на их обязанность уведомления прокурора и обращения в течение семи дней с иском в суд о лишении или ограничении родительских прав. Такие гарантии могут быть обеспечены исключительно судебным порядком рассмотрения дела", - объяснил Крашенинников.

Внесенные поправки установят, что вопрос об изъятии ребенка будет находиться в компетенции суда.

Для этого в Гражданский процессуальный кодекс будет дополнена глава 38.1 о новой категорией дел особого производства - об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. В этой ситуации орган опеки или орган внутренних дел, узнавший об угрозе, может подать заявление в суд об изъятии ребенка. Суд будет должен рассмотреть это заявление в "максимально короткий срок - 24 часа с момента поступления заявления", сказал депутат.

"Рассмотрение заявления будет проходить в закрытом судебном заседании с обязательным участием представителя органа опеки и попечительства и прокурора, а также с участием родителей (одного из них) или иных лиц, на попечении которых находится ребенок. А в необходимых случаях - с участием других заинтересованных лиц и самого ребенка", - добавил он.

В статье 77 Семейного кодекса предлагается сохранить внесудебный порядок отобрания ребенка только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов, сообщил Крашенинников.

По его словам, "лишь при наличии указанных оснований орган опеки и попечительства с участием прокурора и представителя органа внутренних дел может произвести отобрание ребенка из семьи, составив акт об отобрании с указанием обстоятельств, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни ребенка". Родители или попечетили ребенка смогут оспорить эти действия.

Поправки в закон о полиции определят полномочия органов внутренних дел по обращению в суд с заявлением об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

Еще один автор законопроекта - сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Павел Крашенинников Конституция Андрей Клишас Госдума

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