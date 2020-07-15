Авиационное топливо нашли еще в одном озере в Красноярском крае

Архивное фото Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Нефтепродукты обнаружены еще в одном озере у поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, где 12 июня произошел разлив авиационного топлива.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе районной администрации, изначально топливо попало в малое озеро, которое соединяется с более крупным небольшой рекой, и в него перешли нефтепродукты.

"Точные объемы подсчитать невозможно, боновые заграждения стоят на обоих водоемах", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в ликвидации последствий разлива участвует 48 человек и четыре единицы техники, а также два плавсредства и три воздушных. Ожидается, что в среду основные работы по откачке будут завершены.

12 июля около 44,5 тонн (55 куб. м) авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель").

Топливо попало через ручей в безымянное озеро, в поселке ввели режим ЧС. На месте аварии установили восемь боновых заграждений.

СКР возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".