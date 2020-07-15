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Чиновники отметили стабильный рост заражаемости коронавирусом только в Хабаровском крае

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Хабаровский регион - единственный в России, где последние десять недель увеличивается заболеваемость. Об этом сообщил информцентр штаба.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Десять недель назад в регионе было 267 выявленных случаев, за последнюю неделю их зафиксировано уже 706, это 17-е место среди регионов, отметили в штабе. Масштаб тестирования в крае "существенно не увеличивается и составляет в среднем менее 1,5 тысяч в сутки".

По числу заболевших на 100 000 населения Хабаровский край занимает 16 место среди регионов России. При этом растёт не только количество, но и увеличивается темп прироста новых случаев заболевания коронавирусом. В начале мая прирост составлял - 71 случай в неделю, за последнюю неделю он вырос до 120 случаев за неделю (темп прироста за неделю составил 22% в расчете на 100 тысяч населения). По темпам прироста за последние две недели регион занимает 18 место место среди субъектов Федерации, находясь в двадцатке самых неблагоприятных регионов по этому показателю.

пам прироста за две недели регион на 18 месте среди субъектов, сообщает портал.

Также стопкоронавирус.рф обращает внимание на рост числа госпитализаций в регионе - "по данным на 12 июля число занятых коек превысило 65%", - и на рост числа смертей от COVID-19. "Если 28 июня число летальных случаев было 28, к 15 июля их число увеличилась до 43.При этом только за последнюю неделю количество смертей увеличилось почти на 30%", - говорится в сообщении.

Ранее на ситуацию с коронавирусом в крае обратил внимание полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он заявил, что в регионе "и максимальное количество инфицированных, и не очень хорошо с обеспечением койкоместами". Чиновник раскритиковал работу краевой администрации.

Трутнев сделал эти заявления в минувший понедельник после ареста хабаровского губернатора Сергея Фургал и двух дней массовых акций в поддержку арестованного. Ежедневные акции пока продолжаются.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Хабаровский край Сергей Фургал Юрий Трутнев коронавирус

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