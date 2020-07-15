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Для россиян, прилетевших в РФ вывозными рейсами, сохранили 14-дневный карантин

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сохраняет 14-дневный режим самоизоляции по прибытию в Россию для граждан, которые прилетели в страну вывозными рейсами.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации в среду. Документ вступает в силу с момента опубликования.

Кроме того, 14-дневный режим самоизоляции сохраняется для иностранцев, которые прибыли в Россию для работы.

Между тем, в среду, 15 июля, в силу вступило еще одно постановление - об альтернативе самоизоляции. Согласно ему, если ранее двухнедельная самоизоляция была обязательной для всех прибывающих, то теперь она не применяется, если прилетающий гражданин РФ или иностранный гражданин будут иметь на руках отрицательные тесты на COVID-19.

Иностранцы могут предоставить справку о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию, и документы о том, что у них есть антитела иммуноглобулина G (при наличии, документ может быть написан на русском или на английском языке). Если результатов нет, иностранному гражданину в течение трех дней нужно будет платно сдать тест ПЦР в России.

Граждане РФ при прибытии из-за рубежа могут либо сдать тест так же, как иностранцы - за рубежом, либо сдать тест в России в течение трех суток после возвращения, либо соблюдать самоизоляцию.

Хроника 09 января – 15 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Коронавирус

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