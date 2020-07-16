Коронавирусный госпиталь в "Ленэкспо" приостановил работу из-за невостребованности

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Временный госпиталь в петербургском выставочном комплексе "Ленэкспо" приостановил работу, большинство пациентов выздоровели, сообщила в четверг пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

"Большинство пациентов выздоровели, несколько человек долечиваются в Госпитале ветеранов войн. На основную площадку клиники вернулись медики (В "Ленэкспо" работали врачи Госпиталя ветеранов войн - ИФ). Коечный фонд, размещенный в "Ленэкспо", переведен в резерв Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Оборудование и инвентарь остаются в павильоне. На 17 июля намечена полная дезинфекция всех помещений.

"Временный госпиталь в "Ленэкспо" был создан в рекордные сроки. Это первый такой опыт. В ближайшие дни специалисты двух городских комитетов - по здравоохранению и по строительству - совместно разработают план модернизации госпиталя", - добавили в пресс-службе.

Ранее в "Ленэкспо" было развернуто 1,4 тыс. коек, городские власти сообщали о возможности развернуть еще 1 тыс. Временный госпиталь начал принимать больных 27 апреля.