Минздрав Хабаровского края заявил о росте заболеваемости коронавирусом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минздрав Хабаровского края фиксирует стабильный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Хабаровске после того, как там начались ежедневные митинги в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала.

"За сутки в крае зарегистрировано 102 новых случая заболевания среди жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, нескольких районов края", - сообщает министерство здравоохранения на официальной странице в соцсетях в воскресенье.

Отмечается, что среди заболевших большинство - в возрасте от 18 до 65 лет. Всего в крае зарегистрировано 6 088 случаев заболевания, из них 49 закончились смертью пациентов. Лечение продолжают 2 838 человек, из них 36 - в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Как сообщалось, в ходе акции 17 июля министр здравоохранения края Александр Витько вышел к митингующим, чтобы предупредить их о мерах безопасности.

Он попробовал убедить людей, в том, что массовые акции способствуют распространению коронавируса, а также объяснить в чем, опасность инфекции. Вместе с министром был врач, который, по словам Витько, только что провел тяжелую операцию. Он намеревался попросить людей разойтись, чтобы они не мешали пациентам, так как возле площади, где собираются митингующие, находится городская больница. Митингующие расходиться не стали, некоторые демонстративно снимали маски.

В минувшую пятницу на заседании краевого оперативного штаба обсуждались меры по возвращению более жестких ограничительных мер в регионе. В настоящее время в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий до 7 августа.

Самые массовые акции в поддержку Фургала прошли в Хабаровске 11 и 17 июля, в которых, по данным полиции и мэрии, приняли участие от 10 тыс. до 12 тыс. человек. В субботу и воскресенье жителей Хабаровска поддержали жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре, которые также провели несанкционированную акцию.

Как сообщалось, в воскресенье вечером сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию, они вновь пришли на площадь имени Ленина.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах.

Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.